டிக் செய்த மோடி, அமித்ஷா.. குஜராத்தின் அடுத்த முதல்வர் இவர்தானாமே.. புதிய தகவல்கள்!

காந்தி நகர்: குஜராத் முதல்வராக இருந்து வந்த பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவர் விஜய் ரூபானி இன்று அதிரடியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். 65 வயதான விஜய் ரூபானி ஆளுநர் ஆச்சார்யா தேவ்ராத்திடம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார்.

குஜராத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில் இவரது ராஜினாமா பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது. குஜராத்தை பொறுத்தவரை பா.ஜ.க.வின் அசைக்க முடியாத இரும்பு கோட்டை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான்.

தற்போது பிரதமராக இருக்கும் நரேந்திர மோடி, தொடச்சியாக மூன்று முறை குஜராத் முதல்வராக இருந்துள்ளார். அப்போது தொழில் துறையில் முன்னணி பெற்று விளங்கியது குஜராத். 'குஜராத் மாடல்' என்று அதன் பெருமையை மற்ற மாநிலங்களில் பேச ஆரம்பித்தனர்.

English summary

With the resignation of Gujarat Chief Minister Vijay Roupani, sensational information has come out about the next Chief Minister