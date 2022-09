ஜஸ்ட் 2 மாசம்தான்.. குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சிதான்.. உஷாரா இருங்க..போலீசாருக்கு கெஜ்ரிவால் வார்னிங்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: விரைவில் குஜராத்தில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், இன்னும் 2 மாசம் தான், அதற்குள் ஆட்சிக்கு வந்துடுவோம் என்றும் பாஜக தவறுகளுக்கு துணைபோகாதீங்க என்றும் போலீசாருக்கு டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அட்வைஸ் செய்து ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார் .

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறுகிறது. பஞ்சாப்பில் ஆட்சி அமைத்த உற்சாகத்துடன் குஜராத் பக்கமும் தனது கவனத்தை கெஜ்ரிவால் திருப்பியிருக்கிறார்.

குஜராத்தில் 24 ஆண்டுகளாக ஆட்சி அரியணையில் இருக்கும் பாஜகவை வீழ்த்த அனல் பறக்கும் பிரசாரங்களை தற்போதே கெஜ்ரிவால் தொடங்கிவிட்டார்.

"ஆட்டோ டிரைவர் வீட்டிற்கு போகக் கூடாது.." வழியில் தடுத்த குஜராத் போலீசார்! ஆவேசமாக சீறிய கெஜ்ரிவால்

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has issued a tweet advising the police that they will come to power within 2 months and do not support BJP's mistakes.