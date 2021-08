மேற்கு வங்க தேர்தல் வன்முறை.. ஆளும் திரிணாமுல் கட்சிக்கு செக்? 11 புதிய எஃப்ஐஆர்களை பதிவுசெய்த சிபிஐ

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தலுக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக சிபிஐ புதிதாக 11 எஃப்ஐஆர்களை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வன்முறை தொடர்பாக சிபிஐ தரப்பில் இதுவரை 21 எஃப்ஐஆர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு உட்பட 5 மாநிலங்களுக்குக் கடந்த மார்ச் - ஏப்ரல் மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெற்றது.

அதேநேரம் மேற்கு வங்கத்தில் அதிகபட்சமாக எட்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெற்றது. கொரோனா காலகட்டத்தில் இப்படி எட்டு கட்டமாகத் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த தேர்தலுக்கு பிந்தைய கலவரம் .. இதுவரை 9 வழக்குகள் பதிவு செய்தது சிபிஐ

CBI has registered 10 more FIRs in connection with post-poll violence in West Bengal. So far 21 FIRs are registered in poll violence-related incidents.