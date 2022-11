இம்ரான் கான் காலில் பாய்ந்த குண்டு.. கண் இமைப்பதற்குள் மளமளவென சுட்டுதள்ளிய நபர்.. நடந்தது என்ன?

India

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் காலில் குண்டு பாய்ந்தது. இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்தது? எதற்காக நடந்தது என்பது பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் கிரிக்கெட் வீரராக இருந்து அரசியலில் நுழைந்து உச்சபட்ச பிரதமர் பதவியை அடைந்தவர் தான் இம்ரான் கான்.

பாகிஸ்தான் தெக்ரி இ-இன்ஷெப் (பிடிஐ) எனும் கட்சியை இம்ரான் கான் நடத்தி வருகிறார். இவர் தலைமையில் பாகிஸ்தானில் கூட்டணி ஆட்சி நடந்தது.

Former Prime Minister Imran Khan was shot in the leg in Pakistan. How did this incident happen? The details of what happened have been revealed.