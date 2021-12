அசைவ உணவுக்கு தடை: "நான் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதை நீங்க எப்படி முடிவு செய்யலாம்".. நீதிபதி நறுக்

India

காந்திநகர்: ஒருவர் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதை பிறர் முடிவு செய்ய முடியுமா? மக்கள் விரும்பியதை சாப்பிட தடை செய்யமுடியுமா?" என்று வழக்கு ஒன்றில் குஜராத் ஹைகோர்ட் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

"நான் என்ன சாப்பிடுகிறேனோ, அதைதான் நீயும் சாப்பிடணும்.. நான் எப்படி வாழ்கிறேனோ, அப்படித்தான் நீயும் என்னை சார்ந்து வாழ வேண்டும்" என்பது போன்ற பிம்பங்கள் சமீப காலமாக வடமாநிலங்களில் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது.. இது நேரடியாக இல்லாமல், மறைமுகமான திணிப்பாகவே பார்க்கப்பட்டும் வருகிறது.

இப்போதும் குஜராத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.. கடந்த நவம்பர் 16ம் தேதி முதல் குஜராத்திலுள்ள வதோதரா, ராஜ்கோட், பவ்நகர், ஜூனாகாத் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தெருவோரமாக அசைவ உணவை வழங்கும் தள்ளு வண்டி கடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

