உத்தரகாண்ட் முதல்வர் யார்.. அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க டேராடூன் விரையும் மத்திய அமைச்சர்கள்!

டேராடூன்: நடந்து முடிந்துள்ள உத்தரகாண்ட் சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக பெரும்பான்மையுன்ட வெற்றி பெற்றது. ஆனாலும் பாஜகவின் முதல்வர் வேட்பாளர் தோல்வியடைந்தார். இதையடுத்து முதல்வரை தேர்வு செய்ய பாஜக மூத்த தலைவர்கள் உத்தரகாண்ட் செல்லவுள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகாண்ட் என ஐந்து மாநிலத்துக்கும் தேர்தல் நடந்துமுடிந்து, புதிய அரசுகள் பதவியேற்க உள்ளன.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மியும், மற்ற நான்கு மாநிலங்களிலும் பாஜகவும் ஆட்சியைப் பிடித்தன. உத்தரப்பிரதேசத்தில் யோகி அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருகிறது.

The BJP won the Uttarakhand Assembly elections with a majority. But the BJP's chief ministerial candidate failed. Following this, senior BJP leaders will travel to Uttarakhand to elect the next Chief Minister.