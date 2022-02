பெங்களூரு போறேன் செல்லம்..மனைவியை ஏமாற்றி காதலியுடன் புனோவில் உல்லாசம்.. ஜிபிஎஸ் மூலம் லபக்கிய மனைவி

India

oi-Rajkumar R

காந்திநகர் : பெங்களூருவுக்கு முக்கிய பணியின் காரணமாக செல்வதாக கூறிவிட்டு புனேவில் ஓட்டல் அறையில் காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்த கணவரை ஜிபிஎஸ் டிரக்கர் மூலம் மனைவி கண்டு பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிஜிட்டல் காலத்தில் எல்லாமே கையில் வந்துவிட்ட பிறகு நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் விலகி போவதும் ஒரு சாபம் தான். அந்த அளவுக்கு செல்போன் சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் நம்மைச் சுற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது.

குறிப்பாக கணவன், மனைவியிடையேயான தொடர்புகள் முற்றிலும் அற்றுப்போய், இருவரும் ஒரே வீட்டிலேயே இருந்தாலும் இரு துருவங்களாய் வாழ்வதும் அதிகரித்துள்ளது. இதெற்கெல்லாம் மேலாக முறையற்ற உறவுகளும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

The incident where the wife found her husband by a GPS trucker who was having fun with his girlfriend in a hotel room in Pune after claiming to be going to Bangalore for important work has caused a stir.