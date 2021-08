breaking: காபூல் விமான நிலையத்தில் 150-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை கடத்திய தாலிபன்கள்?

International

காபூல் : காபூல் விமான நிலையம் அருகே காத்திருந்த 150க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் பலரையும் தாலிபன்கள் பிடித்து வைத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தாலிபன்களால் இந்தியர்கள் பலர் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என ஊடக நிறுவனங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன. ஆனால் இதனை தாலிபன்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை தெரிவில்லை,

கடந்த ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி காபூலை தாலிபன்கள் கைப்பற்றியதில் இருந்து அங்குள்ள வெளிநாட்டு மக்களும், உள்நாட்டு மக்களும் அச்சத்துடன் தவிக்கிறார்கள்.

எப்படியாவது காபூலை விட்டு தப்பித்துவிட்டால் போது என்ற மனநிலையில் காபூல் விமான நிலையத்தில்பலரும் காத்துக்கிடக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாடுகளாக தங்கள் நாட்டு மக்களை மீட்க விமானங்களை அனுப்பி வருகின்றன.

தப்பிக்க முயன்ற ஆப்கானிஸ்தான் கால்பந்து வீரர் ஜக்கி அன்வாரி.. விமானத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து பலி

English summary

Multiple Afghan media outlets report kidnapping by Taliban of persons awaiting evacuation from Kabul. Among them are reported to be Indian citizens. No official confirmation of this, more details awaited.