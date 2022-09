முன்பு மாஷா அமினி.. இப்போ ஹடிஸ் நஜாஃபி! சுட்டுக் கொன்ற ஈரான்! ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்தால் பதற்றம்

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: முறையாக ஹிஜாப் அணியவில்லை எனக்கூறி ஈரானில் 22 வயது இளம் பெண் ஒருவர் மீது அந்நாட்டு காவல்துறை நடத்திய தாக்குதலில் அப்பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதனையடுத்து, நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்தன. போராட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறையினர் நடத்திய தாக்குதல் வன்முறையாக வெடித்த நிலையில் இதுவரை சுமார் 50க்கும் அதிகமானோர் இதில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் 20 வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் ஹடிஸ் நஜாஃபி, இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற நிலையில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A 22-year-old woman in Iran died tragically in an attack by the Iranian police on the grounds that she did not wear hijab properly. After this, protests intensified across the country. More than 50 people have lost their lives so far as the attack by the security forces on the protest erupted into violence. In this case, a 20-year-old girl, Hadis Najafi, was shot dead while participating in this protest.