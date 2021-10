ஆப்கான் மசூதியில் பயங்கர குண்டுவெடிப்பு.. 100 பேர் உடல் சிதறி பரிதாபமாக உயிரிழப்பு!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் குண்டூஸ் மாகாணத்தில் மசூதியில் குண்டு வெடித்ததில் 100 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயம் அடைந்தனர். ஆப்கானிஸ்தானில் குண்டூஸ் மாகாணத்தில் ஷியா பிரிவு மசூதியில் இன்று ஏராளமானோர் தொழுகையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.

அப்போது அங்கு திடீரென குண்டு வெடிப்பு நிகழ்ந்தது. இந்த எதிர்பாராத குண்டு வெடிப்பால் மசூதியில் இருந்தவர்கள் நிலை குலைந்தனர். இந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்பில் குறைந்தது 100 பேர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்ககள் கூறுகின்றன. இது தவிர பலர் காயம் அடைந்தனர். அவர்கல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

English summary

A bomb blast near a mosque in the Afghan province of Kunduz has killed at least 100 people. More than 50 people were injured