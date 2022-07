வானில் திடீரென தோன்றிய இளஞ்சிவப்பு நிறம்.. பார்க்கவே விசித்திரமா இருக்கே.. இப்படி ஒரு காரணமா?

International

oi-Karthi Ramu

கான்பெரா: இந்த உலகம் பல அதிசயங்களை உள்ளடக்கியது. இயற்கையை மனிதன் எந்த அளவிற்கு புரிந்துகொள்கிறானோ அந்த அளவிற்கு அதிசயங்களை அவன் காண்கிறான். அந்த வகையில் ஆஸ்திரேலியாவில் நள்ளிரவில் திடீரென வானம் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளித்துள்ளது. இதை பார்த்த மக்கள் வெளிகிரகவாசிகள்தான் பூமிக்கு படையெடுத்துள்ளதாக குழம்பிப்போயினர்.

ஆனால் இதற்கான காரணம் முற்றிலும் வேறானது. கஞ்சா செடிகள் செழிப்பாக வளர பல்வேறு ஒளி கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படும். அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒளியைத்தான் உள்ளூர் மக்கள் பார்த்துள்ளனர் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

An incident in which Australians are confused that aliens have invaded Earth after seeing the pink light used to grow cannabis has caused a stir on social media.