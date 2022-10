ரோமியோ ஜூலியட், அம்பிகாபதி அமராவதியை மிஞ்சிய ‘சார்லி ஹன்னா'.. காதலியின் ஆசையை நிறைவேற்றிய காதலன்!

International

oi-Halley Karthik

அங்காரா: இந்த உலகம் அன்பால் பின்னிப் பிணைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு உயிரும் சக உயிர்கள் மீது கொண்டுள்ள நேசமே இவ்வுலகத்தை உயிர்ப்புடன் இயக்கி வருகிறது என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை.

இதனை அவ்வப்போது நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் உறுதி செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட தனது காதலியின் கனவை நிஜமாக்கி காதலர்கள் மேற்கொண்ட பயணம் ஒன்று இன்ஸ்டாகிராமில் பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பின்னர் காதலி புற்றுநோய் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ள நிலையில் இந்த காதல் ஜோடி துருக்கியில் சாகச பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறது.

English summary

A couple's journey to make their cancer-stricken girlfriend's dream come true is being widely shared on Instagram. After a long struggle with the girlfriend recovering from the disease, the romantic couple embarked on an adventure trip to Turkey.