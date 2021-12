தளபதி விஜய் என்ன பார்த்துதான் ஆடியிருப்பார்...! தென்ஆப்பிரிக்காவில் அஸ்வின் கலகல...!

International

ஜோகன்னஸ்பர்க்: மாஸ்டர் படத்தில் வாத்தி கம்மிங் பாடலுக்கு தான் ஆடிய ஸ்டெப்பை பார்த்து இன்ஸ்ஃபையர் ஆகித்தான் தளபதி விஜயே டான்ஸ் ஆடி இருப்பார் என இந்திய அணியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பேசிய கலகலப்பான வீடியோவை பிசிசிஐ தனது அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

தளபதி விஜய் என்ன பாத்துதான் ஆடியிருப்பார்...! தென்ஆப்பிரிக்காவில் அஸ்வின் கலகல -வீடியோ

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி செஞ்சூரியனில் நேற்று முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.

ஓமிக்ரான் ஆதிக்கம்.. இந்திய விமான நிலையங்களில் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்?.. முழு விவரம் இதோ!

இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா மிக வலுவான நிலையில் உள்ளது. முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 272 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. 122 ரன்களுடனும் ரகானே 40 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இந்திய அணியின் கையில் 7 விக்கெட்கள் மீதம் இருந்ததால் அதிக ஸ்கோர் வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

The BCCI has released a lively video on its official Twitter page of Indian spinner Ravichandran Aswin saying that actor Vijay will be the inspiration after watching the step he played for the song Vathi Comming in the master film.