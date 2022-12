பெரும் போராட்டம்.. மாணவிகளுக்கு ஆதரவாக களத்தில் குதித்த ஆப்கன் மாணவர்கள்.. கையை பிசையும் தாலிபான்கள்

International

oi-Jackson Singh

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் மீண்டும் படிப்பை தொடர அனுமதிக்கப்படும் வரை நாங்களும் வகுப்புக்குள் செல்ல மாட்டோம் என மாணவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்திருப்பது பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. மாணவர்களின் இந்தப் போராட்டம் தாலிபான் அரசுக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனிடையே, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உயர்நிலைக் குழுக்களை ஆப்கானிஸ்தான் அரசு நியமித்துள்ளது.

எனினும், பெண்கள் கல்லூரிகளுக்குள் நுழைந்தால்தான் நாங்களும் கல்லூரிக்கு செல்வோம் என அந்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்லூரி, பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Afganishtan male students protesting that girl students should be allowed to resume their studies in universities. According to international media, this protest of students has caused a severe crisis to the Taliban government.