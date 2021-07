தாலிபான் மீது தாக்குதல் கூடாது, பதிலடி மோசமாக இருக்கும்.. வார்னிங் அனுப்பிய பாக் ராணுவம்..பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாலிபான்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் ஆப்கன் ராணுவம் தாலிபான்களுக்கு எதிராக எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கக் கூடாது எனப் பாகிஸ்தான் எச்சரித்துள்ளதாகவும் ஆப்கன் துணை அதிபர் அம்ருல்லா சலே குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்த அமெரிக்கப் படைகள் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெளியேறத் தொடங்கியுள்ளது. ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் முழுமையாக வெளியேறிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தாலிபான்களுக்கு வசதியாகப் போய்விட்டது. அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதுமே, தாலிபான்கள் ஆப்கன் படைகள் மீது தங்கள் தாக்குதலை தீவிரப்படுக்க தொடங்கிவிட்டனர்.

English summary

Afghanistan's Vice President Amrullah Saleh has accused the Pakistan Air Force of supporting the Taliban and warning the Afghan forces from acting against it. Amrullah Saleh tweeted that tuned the town into a kill/trap zone for the invading Taliban.