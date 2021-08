ஆப்கன் தலைநகர் காபூலில் மீண்டும் குண்டுவெடிப்பு.. உச்சக்கட்ட பதற்றம்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கன் தலைநகர் காபூல் அருகே இன்று நடத்தப்பட்ட ராக்கெட் தாக்குதலில் குழந்தை ஒன்று கொல்லப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதில் இருந்து அங்கு மிகப் பெரிய குழப்பம் நிலவி வருகிறது. தாலிபான்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தலைநகர் காபூலை கைப்பற்றினர்.

இத்தனை விரைவாக காபூலை தாலிபான்கள் கைப்பற்றுவார்கள் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இதனால் தற்போது தங்கள் நாட்டுக் குடிமக்களை வெளியேற்றும் பணிகளில் உலக நாடுகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

A loud blast was heard in the Afghan capital Kabul. Afghanis having a serious terror attack after the Taliban take over.