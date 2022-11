போனா வராது.. பொழுது போனா கிடைக்காது.. மொத்தமாக விற்பனைக்கே வரும் "கிராமம்".. விலை இவ்வளவுதானா?

International

oi-Halley Karthik

மட்ரிட்: ஸ்பெயினில் முழு கிராமம் ஒன்று ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனையாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது அனைவரிடமும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த கிராமத்தில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக எவரும் வசிக்கவில்லை. கைவிடப்பட்ட இந்த கிராமத்தை மறு வடிவமைப்பு செய்ய விரும்புவோர் வாங்கிக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு 44 வீடுகள், 1 ஓட்டல், 1 நீச்சல் குளம் என அனைத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் மக்கள் மட்டும் கிடையாது.

English summary

An entire village in Spain has been announced for sale for Rs 2 crore and has surprised everyone. No one has lived in this village for the past 30 years. It has been announced that those who want to redevelop this abandoned village can buy it.