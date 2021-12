மலேசியாவில் மிக மோசமான வெள்ளப்பெருக்கு.. 8 பேர் பலி, பலர் மாயம்.. அரசு மீது கடும் கோபத்தில் மக்கள்

International

oi-Vigneshkumar

மலேசியா: தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான மலேசியாவில் ஏற்பட்ட மோசமான வெள்ளப்பெருக்கால் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் முறை தவறிப் பெய்யும் கனமழை காரணமாக கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வருகின்றன. காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்க உலக நாடுகள் போதிய முயற்சிகள் எடுப்பதில்லை.

இந்த ஆண்டு மட்டும் ஜெர்மனி, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் மிக மோசமான வெள்ளம் ஏற்பட்டது. அதேபோல அமெரிக்கா மற்றும் கனடா நாடுகளில் வெப்ப அலை வீசியது. இதில் சிக்கி பலரும் உயிரிழந்தனர்.

குட் நியூஸ்! 24 மாவட்டங்களில் ஒற்றை இலக்கில் கொரோனா.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை

English summary

At least eight dead in Malaysia floods as rescue effort stumbles At least eight people have died in floods that have ravaged Malaysia. Malaysia government faced criticism from the public and opposition lawmakers over its rescue efforts.