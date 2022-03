விமான நிலையங்கள் மீதும் தாக்குதல்..அங்குலம் அங்குலமாக தகர்க்கும் ரஷ்யா.. இழந்த பகுதியை மீட்ட உக்ரைன்

International

கீவ் : மேற்கு உக்ரைனில் உள்ள விமான நிலையங்கள் மீது, ரஷ்ய படையினர் நேற்று ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், ரஷ்ய படையினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த பக்லனோவா முராவிகா மீண்டும் உக்ரைன் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது.

ரஷ்ய ராணுவத்தினர், கடந்த 24ம் தேதி முதல், கிழக்கு ஐரோப்பிய எல்லைப் பகுதியில் உள்ள நாடான உக்ரைனில் நுழைந்து, தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏவுகணைகள் மற்றும் விமானங்கள் மூலம் குண்டு மழை பொழிந்து வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி, நாட்டின் முக்கியமான சில நகரங்களை கைப்பற்றி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

