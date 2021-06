அடிக்கடி சந்திப்போம்.. டெய்லி பேசிக்குவோம்.. பட் நினைச்சு கூட பார்க்கலை.. சோக்ஷியின் தோழி பெருமூச்சு

International

oi-Vishnupriya R

ஆன்டிகுவா: நாங்கள் இருவரும் அடிக்கடி சந்திப்போம், பேசுவேன், ஆனால் அவர் ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளி என நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை என மெஹுல் சோக்சியுடன் கைதான பெண் பர்பரா ஜபாரிகா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

டொமினிகாவில் மெஹுல் சோக்சியுடன் கைதான பெண் யார் என்பது குறித்து பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில் அவர் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

மெஹுல் சோக்சியை தவிர்த்து வேறு யாராவது இந்தியர்களுடன் உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கிறதா என ஜபாரிகாவிடம் ஏஎன்ஐ கேட்டதற்கு அவர் கூறுகையில் யாரும் என்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை. கடத்தல் சம்பவம் ஏதும் நடக்கவே இல்லை. ஜாலி ஹார்பர் என்பது பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் பாதுகாப்பான இடம். இங்கு யாரும் யாரையும் கடத்த முடியாது.

English summary

Barbara Jabarica who trapped with Mehul Choksi says that she is unaware of him as Mehul and he is a fraudster.