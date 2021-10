சுற்றுலா பயணி போன பாதை எல்லாம் .. கொரோனா கிடுகிடு.. சீனா அதிர்ச்சி. பள்ளிகளை மூட உத்தரவு

International

oi-Velmurugan P

பெய்ஜிங்: சீனாவில் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பால் அச்சம் அடைந்துள்ள அந்நாட்டு அரசு சுற்றுலா பயணிகள் மூலம் புதிய அலை பரவுவதை தடுக்கும் பொருட்டு 100க்கணக்கான விமானங்களை ரத்து செய்துள்ளது. பள்ளிகளை மூடவும் சீன அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கொரோனா சற்று குறைந்த உடன் மற்ற நாடுகள் தற்காலிகமாக கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த முயன்றாலும், கடுமையான எல்லை மூடல்கள் மற்றும் ஊரடங்கு நடைமுறைகளுடன் சீனா இடைவிடாத பூஜ்ஜிய கோவிட் அணுகுமுறையை பராமரித்து வந்தது. இதனால் ரோனா பரவல் வெகுவாக கட்டுக்குள் வந்தது.

ஆனால் சீனா தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக அதிகமான தொற்று பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது. பெரும்பாலும் சீனாவின் வடக்கு மற்றும் வடமேற்குப் பகுதிகளில் அதிகரித்துள்ளதால் அங்கு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Fearing a continuing increase in corona in China, the government has canceled hundreds of flights to prevent the spread of the disease through tourists. The Chinese government has ordered the closure of schools.