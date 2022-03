எங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை.. நைஸாக கழன்று கொண்ட சீனா.. ரஷ்யாவிற்கு பெருத்த ஏமாற்றம்! என்ன நடந்தது?

International

பெய்ஜிங்: உக்ரைனில் போர் நடந்து வரும் நிலையில் சீனாவின் உதவியை ரஷ்யா எதிர்பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் ரஷ்யாவிற்கு சீனா உதவ வாய்ப்பு இல்லை என்று மேற்கு உலக ஊடகங்கள் தெரிவித்து வருகின்றன.

உக்ரைன் போர் காரணமாக ரஷ்யா மீது கடுமையான பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் பல்வேறு மேற்கு உலக நாடுகள் கடுமையான பொருளாதார தடைகளை விதித்து உள்ளன.

அதிலும் ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் முடிவையும் அமெரிக்கா கைவிட்டுள்ளது. பொருளாதார ரீதியாக ரஷ்யா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

