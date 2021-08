'ஆப்கன் மீண்டும் பயங்கரவாதிகள் கூடாரம் ஆகக்கூடாது.. பாகிஸ்தானும் நாங்களும் உதவுவோம்..' சீனா தடாலடி

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு அமைத்துள்ள நிலையில், ஆப்கன் மீண்டும் பயங்கரவாதிகளின் கூடாரம் ஆகிவிடக்கூடாது என்றும் பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தாலிபான்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் சீனா தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்த வரை தாலிபான்கள் அமைதி காத்து வந்தனர். ஆனால், அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதுமே தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தினர்.

இதனால் வெறும் சில வாரங்களிலேயே ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே தாலிபான்கள் கைப்பற்றினர். ஆப்கன் அதிபராக இருந்த அஸ்ரப் கானி இப்போது ஐக்கிய அமீரகத்தில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான்: எதிர்ப்பவர்களை வேட்டையாட தொழில்நுட்பத்தை கையாளும் தாலிபன்கள்

English summary

China has said Afghanistan must not become a gathering place for terrorism again. China said that it should be supported in its resolute fight against the scourge after the Taliban insurgents swept to power in the war-torn country.