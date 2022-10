எனக்கு “எண்டே” கிடையாது.. ஹாங்காங்கை பிடிச்சுட்டோம்.. அடுத்த “எய்ம்” தைவான் - ஜி ஜின்பிங் அதிரடி

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெய்ஜிங்: சீன ராணுவம் அதிபரை சிறைபிடித்துவிட்டதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் செய்தி வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் மூன்றாவது முறையாக ஜி ஜின்பிங் இன்று சீன அதிபர் பதவியை தொடர உள்ளார்.

சீனாவில் பல ஆண்டுகளாக அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருக்கும் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநாடு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும். அந்த வகையில் இன்று சீனாவில் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநாடு நடைபெற இருக்கிறது.

தொழில்நுட்பம், தொழில் வளர்ச்சியில் அமெரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்து வரும் சீனாவில் மற்ற ஜனநாயக நாடுகளைபோல் தேர்தல் நடத்தி ஆட்சியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவது இல்லை. இப்படி 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறக்கூடிய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநாட்டிலேயே புதிய அதிபர் யார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகும்.

English summary

Xi Jinping is going to continue as the President of China for the third term today, after the news that the Chinese army has captured the President has caused a lot of stir over world.