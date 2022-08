விஸ்வரூபம் எடுக்கும் தைவான் பிரச்சனை.. இந்தியாவிடம் பேசிய அமெரிக்கா.. கோபமாக வெளியேறிய சீனா

International

oi-Halley Karthik

புனோம் பென்: நேற்று கம்போடியாவில் நடைபெற்ற ஆசியான் என அழைக்கப்படும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் (ASEAN) வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் இலங்கை மற்றும் தைவான் பிரச்னை குறித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகியோர் கலந்துரையாடினர்.

சமீபத்தில் சீனா கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தைவானுக்கு அமெரிக்கா தரப்பிலிருந்து அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுச்சி சென்றிருந்தது அமெரிக்க-சீனா இடையே பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ள நிலையில் இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இதில் பங்கேற்க வந்த சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யி, அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்து கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே வெளியேறினார்.

400 பணியாளர்கள், ஏவுகணை-செயற்கைகோள் கண்காணிப்பு கருவிகளுடன் இலங்கையை நோக்கி சீனா உளவு கப்பல் பயணம்

The ASEAN is considered one of the most influential groupings in the region. India and several other countries, including the US, China, Japan and Australia, are its dialogue partners