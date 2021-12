'உரிய விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்'.. பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கை புறக்கணிக்கும் நாடுகளுக்கு சீனா வார்னிங்

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: 2022 பெய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கைப் புறக்கணிக்கப்போவதாக பல்வேறு நாடுகளும் அறிவித்து வரும் நிலையில், செய்யும் தவறுக்கு நிச்சயம் உரிய விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று சீனா எச்சரித்தது.

குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்தாண்டு சீன தலைநகர் பெய்ஜிங் நகரில் நடைபெறுகிறது. அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 4 முதல் 20ஆம் தேதி வரை இந்த போட்டிகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அடுத்த ஆண்டுக்குள் கொரோனா குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஓமிக்ரான் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கொரோனா பரவலுக்கு மத்தியில் போட்டிகளை நடத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சீனா எடுத்து வருகிறது.

China warned Western nations on Thursday they would "pay the price" for a diplomatic boycott of the 2022 Beijing Winter Olympics. America, Australia, Britain and Canada announced diplomatic boycott of the 2022 Beijing Winter Olympics.