உருத்தெரியாமல் சிதையும் நகரங்கள்..ரத்த சகதியை கண்ணீரால் கழுவும் மக்கள்.. உக்ரைனுக்கு தேவை நேசக்கரம்

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்யாவின் மூர்க்கமான போர் தாக்குதல் காரணமாக உக்ரைன் நகரங்கள் உருதெரியாமல் சிதைந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் தங்கள் உயிரையும் உடமையையும் காத்துக் கொள்ள நகரங்களை விட்டு கால்நடையாகவே வெளியேறி வருகின்றனர். உக்ரைனின் போரை நிறுத்த உலக நாடுகள் முன்வர வேண்டுமென்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் போர்ப் பிரகடனத்தைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா வியாழன் அன்று உக்ரைன் மீது தரை, வான் மற்றும் கடல் என மும்முனைகளில் தனது படையெடுப்பைத் தொடங்கியது.

தலைநகர் கீவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் குண்டு வீச்சு மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு காரணமாக சுமார் 100,000 பேர் நகரங்களை விட்டு ஓடிவிட்டனர். மேலும் மக்கள் தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

Ukrainian cities are being ravaged by Russia's brutal war, and people are fleeing the cities to save their lives and property.