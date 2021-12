பெல்ஜியம் உயிரியல் பூங்காவில் இரு நீர் யானைகளுக்கு கொரோனா!

International

oi-Rajkumar R

ப்ரஸல்ஸ்: பெல்ஜியத்தில் உள்ள வன உயிர்பூங்காவில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பிரமாண்ட உருவம் கொண்ட இரு நீர்யானைகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் ஆச்சர்யத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீனாவின் வுஹான் மாகாணத்தில் பரவிய கொரோனா வைரஸ் அடுத்தடுத்து உலகெங்கும் பரவியது. கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகம் கொரோனா வைரஸ் உடன் போராடி வருகிறது. அமெரிக்காவில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வரை அனைத்து நாடுகளையும் ஒரு கை பார்த்த கொரோனா பொருளாதாரம் வளர்ச்சி சுகாதார கட்டமைப்புகளை சிதைத்து விட்டது எனக் கூறலாம்..

English summary

The confirmation of the corona virus infection to two hippos being maintained at a wildlife sanctuary in Belgium has come as a surprise and shock.