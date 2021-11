இஸ்ரேல் பிரதமர் மகனுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி.. 3வது அலையில் இருந்து தப்பிக்குமா?

International

oi-Udhayabaskar

இஸ்ரேல் : கொரோனா 3வது அலையை கட்டுப்படுத்து விதமாக இஸ்ரேல் நாட்டிலும் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டு மக்களுக்கு தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வுக்காக இஸ்ரேல் பிரதமர் தனது இளைய மகனுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தினார்.

கொரோனா 3வது அலை குழந்தைகளை குறிவைத்து தாக்கும் என்பதால் உலக நாடுகள் பல குழந்தைகளுக்கும் தடுப்பூசி போட்டு வருகின்றன.

English summary

A vaccination program for children between the ages of 5 and 11 has been launched in Israel to control the 3rd wave of corona. The Prime Minister of Israel vaccinated his youngest son to raise awareness about the vaccine among the people of the country.