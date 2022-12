ஏஏ.. ஆமாங்க.. 9 மனைவிகளுடன் படுக்கை பகிர்வு இப்படிதான்.. ஆனாலும்.. இளைஞர் பகீர்.. கடைசியில் ஹைலைட்

International

பிரஸ்ஸில்லா: டைம்டேபிள் போட்டு, 9 மனைவிகளுடன் குடும்பம் நடத்திவந்த உர்சோவை ஞாபகம் இருக்கா? அவர் இப்போது புதிய முடிவை எடுத்து, உலக மக்களையே வெலவெலக்க வைத்துள்ளார்..!!!

சில தினங்களுக்கு முன்பு, ஆர்தர் ஓ உர்சோ என்பவரை பற்றி செய்திகள், மீடியாவை ஆக்கிரமித்தன.. பிரேசில் நாட்டில் சாவ் பாவ்லோ நகரில் இவர் வசித்து வருகிறார்.

இவருக்கு மொத்தம் 9 மனைவிகள் இருக்கிறார்கள்.. லுவானா கஜகி என்பவர்தான் இவரது முதல் மனைவி. அதற்கு பிறகு நிறைய பெண்களுடன் உர்சோவுக்கு தொடர்பு இருந்துள்ளது.

Do you know who is that Brazilian model and he is eager to get married in the 10th