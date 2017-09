சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்.. மெக்சிகோவில் பலி எண்ணிக்கை 248 ஆக அதிகரிப்பு!

மெக்சிக்கோ சிட்டி: மெக்சிகோ நாட்டில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் கட்டிடங்கள் சீட்டு கட்டுப்போல சரிந்து விழுந்தன. இதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 248 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

மத்திய அமெரிக்க நாடான மெக்சிகோவில் இந்திய நேரப்படி நேற்று நள்ளிரவு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.1 ஆக பதிவாகியுள்ள இந்த நிலநடுக்கத்தால் மத்திய மெக்சிகோ பகுதியில் உள்ள மெக்சிகோ சிட்டி, மொர்லோஸ், ப்யூப்லா மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் உள்ள கட்டிடங்கள் தரைமட்டமாகின.

இந்த பெரும் கோர தாண்டவத்தால் தற்போது வரை 149 பேர் பலியாகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. மொர்லோஸ் மாகாணத்தில் அதிகபட்சமாக 54 பேர் பலியாகியுள்ளதாக அம்மாநில கவர்னர் தெரிவித்துள்ளார்.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.