சஞ்சு சாம்சனுக்கு இவ்ளோ ஆதரவா? கத்தார் கால்பந்து உலகக்கோப்பையில் சம்பவம் -வாய்பிளக்க வைத்த ரசிகர்கள்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2 வது ஒருநாள் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டதற்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணி ரசிகர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை காண சென்ற இந்திய ரசிகர்கள் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாக பேனர்களை காட்டினர்.

இந்த நிலையில்தான், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து வெளியேறிய இந்திய அணியில் வீரர்கள் தேர்வு, கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது.

இதனை தொடர்ந்து தேர்வுக் குழுவையே மொத்தமாக கலைப்பதாக அறிவித்தது பிசிசிஐ. உலகக்கோப்பை முடிந்தவுடன் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகளை கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி விளையாடி வெற்றி பெற்றது.

While the Indian cricket team fans protested against Sanju Samson's dismissal in the 2nd ODI against New Zealand, Indian fans who went to watch the FIFA World Cup football series displayed banners in support of Sanju Samson.