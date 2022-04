“இந்தியாவிற்கு எதிரானவன் இல்லை” யூடர்ன் அடித்த இம்ரான்கான்! வெளிநாட்டுசதி என சொன்னது பொய்யா இம்ரான்?

International

இஸ்லாமாபாத் : தனது ஆட்சியைக் கலைக்க வெளிநாட்டு சதி நடப்பதாக குற்றம் சாட்டிய பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், நான் ஐரோப்பாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எதிரானவன் அல்ல எனவும், நான் மனிதாபிமானத்துடன் இருக்கிறேன். நான் எந்த சமூகத்திற்கும் எதிரானவன் அல்ல என்று கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் எதிர்கட்சிகள் நிறைவேற்றிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் காரணமாக ஆட்சியை இழந்தார் நாட்டின் 19 பிரதமராக பதவியேற்ற முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் இம்ரான் கான்.

அவருக்கு அடுத்தபடியாக ஷெபாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் பிரதமராக பதவியேற்ற நிலையில், பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாப் தலைவரான இம்ரான் கான், தனது ஆட்சியை கவிழ்க்க வெளிநாட்டு சதி என குற்றம் சாட்டினார்.

Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has accused foreign conspirators of plotting to overthrow his government in recent days. I am not against Europe, the United States and India, I am with humanity. I have been told that I am not against any community.