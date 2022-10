என்ன கூட்டமே இல்லை.. சீனாவில் டிரான்ஸ்லேஷன் சேவையை நிறுத்தியது கூகுள்.. ஏன் தெரியுமா?

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஏற்கெனவே கூகுள் தனது சேவையை நிறுத்தியுள்ள நிலையில் (முழுமையாக அல்ல) தற்போது டிரான்ஸ்லேட் சேவையையும் கூகுள் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.

உலகின் பல நாடுகளில் தனது கரங்களை ஆக்டபஸ் போல விரித்துள்ள கூகுள் சீனாவில் தனது டிரான்ஸ்லேட் சேவையை நிறுத்திக்கொண்டதா? என பலரும் ஆச்சரியமடைந்தனர்.

ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் தொடர்ந்து குட்டு வாங்கியுள்ள கூகுளுக்கு சீனாவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நெருக்கடியும் சறுக்கலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

இல.கணேசனின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது..2 நாட்களில் வீடு திரும்புவார் - எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனை

English summary

While Google has already stopped its service in China (not completely), now Google has announced that it will also stop its Translate service. Has Google, which has spread its arms like an octopus in many countries of the world, stopped its translate service in China? Many people were