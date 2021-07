'வெறும் 15 நிமிடங்களில்.. எல்லாம் முடிந்துவிட்டது..' ஜெர்மனி பெருவெள்ளத்தில் 150பேர் பலி, பலர் மாயம்

International

oi-Vigneshkumar

பெர்லின்: மேற்கு ஐரோப்பாவில் பெய்த மிகக் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி குறைந்தபட்சம் 150 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெள்ளம், புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தொடர்ந்து மோசமாகிக் கொண்டே தான் செல்கிறது.

அறிவியல் துணையுடன் புயல், வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகள் முன்கூட்டியே கனிக்கப்படுகிறது. இருந்தாலும்கூட இயற்கை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து மோசமாகிக் கொண்டே தான் செல்கிறது.

English summary

Devastating floods have torn through entire villages and killed at least 150 people in Europe. The severe storms have put climate change back at the centre of Germany's election campaign.