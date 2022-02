ரியல் ஜேம்ஸ்பாண்ட்..முன்னாள் “உளவாளி” விளாடிமிர் புடின்.. உலகம் உச்சரிக்கும் பெயராய் மாறியது எப்படி?

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : "விளாடிமிர் புடின்" வாஷிங்டன் முதல் நம்ம ஊர் வாடிப்பட்டி வரை தற்போது உலகம் முழுவதும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பெயர். ரஷ்யா எனும் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க புதின் என்னும் ஆளுமை உக்ரைன் எனும் சிறு குழந்தையை வைத்து ஆட்டம் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறார். முன்னாள் உளவாளியான ஒரு நபர் உலகின் சக்திமிக்க ஒரு அதிகார மையமாக மாறியது எவ்வாறு..

உலகத்தை உற்று நோக்காது உலகத்தையே உற்றுநோக்க வை.. இந்த வரிகள் யாருக்கு பொருந்துமோ பொருந்தாதோ ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினுக்கு பொருந்தும். 2020 ஆம் ஆண்டு புதின் எழுதிய கட்டுரையில் ரஷ்யாவின் மகுடமே உக்ரைன் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

செல்வ வளமும் இயற்கை வளமும் குவிந்து கிடக்கும் உக்ரைனை எப்படியாவது தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கனவு புடினுக்கு பல ஆண்டுகளாக மனதின் அடி ஆழத்தில் உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது.

உக்ரைனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த குழுவை அனுப்ப விளாடிமிர் புடின் தயார் - ரஷ்ய தூதரகம்

English summary

"Vladimir Putin" is a name that is now pronounced all over the world, from Washington to our hometown Vadipatti. Putin, the ruler of Russia, is playing tricks on Ukraine to create an empire called Russia. How a former spy became a powerful center of power in the world