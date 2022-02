ரஷ்யாவை விட 100 அணு குண்டுகள் அதிகம் வைத்துள்ள அமெரிக்கா.. உறுமல்.. அணு ஆயுத போர் வெடிக்க வாய்ப்பா?

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே போர் பதற்றம் நிலவுகிறது. இது அணுஆயுத போராக வெடிக்க வாய்ப்புள்ளதா, களநிலவரம் என்ன என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே பல ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்னை நீடிக்கிறது. உக்ரைனின் கிரிமியா தீபகற்பத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியதே இந்த பிரச்னைக்கு முதற் காரணம். இதனால் இருநாடுகளுக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது.

மேலும், நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் சேர முயற்சிக்கிறது. இதற்கு ரஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக உள்ளதால் ரஷ்யா கோபமடைந்துள்ளது.

English summary

Ukraine conflict: Tensions between Russia and Ukraine remain high in this situation it could erupt into a nuclear war... full details given below in this news.