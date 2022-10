கர்ப்பிணி-தாய்மார்களே உஷார்.. தாய்ப்பாலில் கலந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்.. ஆராய்ச்சியில் அதிர்ச்சி முடிவு

International

oi-Nantha Kumar R

ரோம்: உலகில் முதல் முறையாக தாய்ப்பாலில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இத்தாலியை சேர்ந்த சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியில் இந்த அதிர்ச்சி முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆராய்ச்சி எச்சரித்துள்ளது.

உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களுக்கும் தாய்ப்பால் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். தாய்ப்பால் என்பது குழந்தைகளின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.

அதோடு குழந்தைகள் பல்வேறு நோய் தாக்குதலில் இருந்து விடுபட தாய்ப்பால் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். குறிப்பாக கிருமித்தொற்று காரணமாக ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு, நெஞ்சக சளி, காது வலி, மூளைக் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளில் இருந்து குழந்தைகளை தாய்ப்பால் காப்பாற்றுகிறது.

English summary

For the first time in the world, microplastics have been found in breast milk. These shocking results have been revealed in a study conducted by health experts from Italy. The research cautioned pregnant and lactating mothers to be cautious.