'நல்லதல்ல..'ஆப்கன் அரசுக்கு இந்தியா உதவக்கூடாது.. அதேநேரம் சீனா & பாக் உதவி தேவைப்படும்- தாலிபான்கள்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போது இருக்கும் அரசுக்கு இந்திய ராணுவ உதவிகளைச் செய்வது நல்லதல்ல எனத் தெரிவித்த தாலிபானின் அரசியல் செய்தித் தொடர்பாளர் சுஹைல் ஷாஹீன், ஆப்கனை மீண்டும் கட்டமைக்கச் சீனா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் உதவி தேவை என்றும் தெரிவித்தார்.

ஆப்கன் நாட்டிலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறத் தொடங்கியது. உடனடியாக தாலிபான்கள் ஆப்கன் படைகள் மீது தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிவிட்டன. ஆப்கன் நாட்டின் பல இடங்கள் தாலிபான் கட்டுப்பாட்டில் சென்று வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தான் ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே அமைந்திருந்த முக்கிய எல்லை கடக்கும் பகுதியைத் தாலிபான் கைப்பற்றியது. அரசுப் படைகள் மீதான தாக்குதலையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

கொடைக்கானலை இப்படி சுற்றி பார்த்து இருக்கீங்களா.. ஒர் இனிமையான பயணம்!

English summary

India should not give the current Kabul administration any military support, says Taliban’s Political Office Spokesman. He also said that it is welcome to continue its aid and reconstruction work in Afghanistan after a government with the Taliban comes to power.