1999ம் ஆண்டு இந்திய ஏர்லைன்ஸ் விமான கடத்தல் ஞாபகம் இருக்கா.. முக்கிய குற்றவாளி பாகிஸ்தானில் படுகொலை

இஸ்லாமாபாத்: 1999ம் ஆண்டு நடந்த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமான கடத்தல் சம்பவத்தில், ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளில் ஒருவனான ஜஹூர் இப்ராஹிம் எனப்படும் ஜமாலி பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரில் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டு உள்ளான். மார்ச் 1 ஆம் தேதி நடந்த இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

ஜஹூர் இப்ராஹிம் சுட்டுக்கொல்லப்படும் சிசிடிவி காட்சியில் முகக்கவசம் ஹெல்மெட் அணிந்துகொண்டு பைக்கில் வரும் இருவர் சுட்டுக் கொல்வது இடம்பெற்றுள்ளது. இதனால் கொலையாளிகள் யார் என அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் அங்கு 4 குண்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

மர்ம நபர்களால் கொல்லப்பட்ட ஜஹூர் இப்ராஹிமின் இறுதிச் சடங்கில் ஜெய்ஷ் இ முஹம்மது தலைவர் மசூத் அசார் உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள் பங்கேற்றதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக சம்பவ இடத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு விசாரணை துரிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் 30 போர் கைத்துப்பாக்கியை கொண்டு ஜஹூர் இப்ராஹிம் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 24 ஆம் தேதி 5 பயங்கரவாதிகளால் 179 பயணிகளுடன் 11 விமான பணியாளர்களுடன் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் நேபாளில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானின் காந்தகார் நகருக்கு கடத்திச் செல்லப்பட்டது. விமான கடத்தலில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளின் மிரட்டலை தொடர்ந்து இந்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஜெய்ஷ் இ முகமது தலைவர் மசூத் அசார், சையது உமர் ஷேக் மற்றும் முஸ்தாக் அஹ்மது சர்கார் ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த விமான கடத்தலின்போது ருபின் கத்யால் என்பவர் ஜஹூர் இப்ராஹிமால் பல முறை கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார். ருபின் கத்யாலுக்கு நீதிகோரி பல்வேறு முயற்சிகளை அவரது குடும்பத்தினர் மேற்கொண்ட நிலையில் 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மர்ம நபர்களால் கொல்லப்பட்டுள்ளான் ஜஹூர் இப்ராஹிம்.

