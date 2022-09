ரகசியமாக தாக்கும் "ஸ்டெல்த்" போர்க்கப்பல்.. மிரண்டு போன உலக நாடுகள்.. திரும்பி பார்க்க வைத்த இந்தியா

International

oi-Halley Karthik

கான்பெரா: ஆஸ்திரேலியாவின் டார்வின் நகரத்தையொட்டியுள்ள கடற்பரப்பில் 22 நாடுகள் பங்கேற்கும் 'ககாடு-2022' எனும் கூட்டுப்பயிற்சி நடந்து முடிந்துள்ளன.

இந்த பயிற்சியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றுள்ள சாத்புரா "ஸ்டெல்த்" போர்க்கப்பல் தனது திறனை அபாரமாக வெளிக்காட்டியுள்ளது. இந்த கப்பல் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த பயிற்சியில், 22 நாடுகளின் 15 போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் 30க்கும் அதிகமான போர் விமானங்கள் பங்கேற்றன. கடந்த 12ம் தேதி தொடங்கிய இந்த பயிற்சி 24ம் தேதி வரை நடைபெற்றது.

English summary

The joint exercise 'Kakadu-2022' in which 22 countries are participating has been completed in the sea area near the city of Darwin, Australia. The warship 'Satpura', which has participated on behalf of India in this exercise, has demonstrated its capabilities tremendously. It is worth noting that the vessel is locally manufactured. 15 warships and more than 30 warplanes from 22 countries participated in the exercise. This exercise started on 12th and continued till 24th.