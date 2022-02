டூர் போன கணவர்.. கோபத்தில் மனைவி எடுத்த ஏல முடிவு.. வாங்க போட்டி போட்ட 13 பெண்கள்!

International

oi-Jaya Chitra

வெலிங்டன்: நியூசிலாந்தில் நண்பர்களுடன் சுற்றுலா சென்றதால், தனது கணவரை ஆன்லைனில் ஏலத்திற்கு விடுவதாக, மனைவி ஒருவர் அறிவிக்க, அதனை உண்மை என நம்பி 13 பெண்கள் அந்த ஆணை வாங்க முயற்சித்த வேடிக்கையான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கொரோனா தாக்கத்தால் பெரும்பாலான மக்கள் ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்குவதையே பெரிதும் விரும்புகின்றனர். பாதுகாப்பாக, அதே சமயம் சலுகைகளுடனும் கிடைப்பதாலே பலரும் எப்போதும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தளங்களிலேயே தங்கள் பொழுதைக் கழிக்கின்றனர். பொருட்களை வாங்குவதற்கு மட்டுமின்றி, விற்பதற்கும் ஆன்லைன் தளங்கள் உதவியாக இருப்பதால், வியாபாரிகளுக்கும் இது உதவியாக இருக்கிறது.

ஆனால் இத்தகைய வசதிகள் சமயத்தில் விபரீதமாகவும் ஆகி விடுகின்றன. நியூசிலாந்தில் நடந்த சம்பவமும் அப்படிப்பட்ட ஒன்றுதான்.

English summary

An Irish woman living in New Zealand has made headlines for a rather peculiar listing that she made on an auction site. Linda McAlister, a mother of two, listed her husband John McAlister on the auction site Trade Me for sale