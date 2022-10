ஒன் மேன் ஷோ! டெத் ஓவரில் மரண பயம் காட்டிய கோலி.. மின்னல் வேக பந்தில் மிரட்டல் அடி -மிரண்ட பாகிஸ்தான்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கான்பெரா: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி த்ரில் வெற்றிபெற காரணமாக இருந்த முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி, தனது அசத்தல் ஆட்டத்தால் மீண்டும் ஒருமுறை தன்னை நிரூபித்து இருக்கிறார்.

உலகக்கோப்பை, ஐபிஎல் என பல கிரிக்கெட் தொடர்களை ரசிகர்கள் கண்டுகளித்தாலும் அனைவராலும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படுவது இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டிதான்.

பல்வேறு அரசியல் காரணங்களால் இருநாடுகளிடையே நேரடி தொடர் போட்டிகள் நடந்து 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டன. உலகக்கோப்பை, ஆசிய கோப்பை போன்ற ஐசிசி தொடர் போட்டிகளில் மட்டுமே இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன.

ஆரம்பமே 4 விக்கெட்.. மாஸ்டர் பிளான்.. ஸ்மார்ட்டாக ஆடிய கோலி! பாகிஸ்தானை இந்தியா வீழ்த்தியது எப்படி?

English summary

Former captain Virat Kohli, who led the Indian team to a thrilling victory in the T20 World Cup cricket match against Pakistan, has once again proved himself with his extraordinary performance.