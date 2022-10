பாஸ்தீனியர்களின் தாய்களை கொல்ல வேண்டும்.. இஸ்ரேல் பெண் எம்.பியின் வெறிப் பேச்சு

International

டெல் அவிவ்: இஸ்ரேலின் முகம் எப்படிப்பட்டது.. அவர்களின் உள்ளம் எவ்வளவு குரூரமானது.. அவர்களின் நோக்கம்தான் என்ன என்பதை அறிய எங்குமே போக வேண்டாம், அவர்களின் வரலாறுகளைப் படிக்க வேண்டாம்.. இதோ ஒரு இஸ்ரேல் பெண் எம்.பியின் பேச்சைப் பார்த்தாலே புரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு எவ்வளவு அரக்கத்தனமாக, இதயமே இல்லாமல் பேசியுள்ளார் இந்த எம்.பி என்பது வியப்பாக உள்ளது.

"அத்தனை பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் தாயே இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். அத்தனை தாயார்களையும் கொல்ல வேண்டும்" இதுதான் அந்தப் பெண் சொல்லியுள்ளது. இஸ்ரேலின் வலது சாரி யூதக் கட்சியான ஹோம் பார்ட்டியின் எம்.பியான அயலெட் சாக்கேத்தான் இப்படிப் பேசியுள்ளார்.

பாலஸ்தீனியர்கள் அத்தனை பேருமே தீவிரவாதிகள் என்று இவர் குற்றம் சாட்டுகிறார். காஸா போரின்போது பாலஸ்தீனியர்களின் தாயாரையும் சேர்த்துக் கொல்லுமாறும் இவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

A well-known Israeli politician and parliament member has branded Palestinians as terrorists, saying mothers of all Palestinians should also be killed during the ongoing Israeli assault on the besieged Gaza Strip, Daily Sabah reported. Ayelet Shaked of the ultra-nationalist Jewish Home party called for the slaughter of Palestinian mothers who give birth to “little snakes.” Ayelet Shaked represents the far-right Jewish Home party in the Knesset.