"என்னை தீவிரவாதியாக மாற்றுவதே.. என் தந்தையின் விருப்பம்".. ஒசாமா பின்லேடன் மகன் பரபரப்பு பேச்சு

தோஹா: தன்னை ஒரு பெரிய தீவிரவாதியாக உருவாக்குவதே தனது தந்தையின் விருப்பமாக இருந்தது என்று சர்வதேச பயங்கரவாதி ஒசாமா பின்லேடனின் மகன் உமர் பின்லேடன் கூறியுள்ளார்.

உலகிலேயே தலைசிறந்த ராணுவத்தை கொண்டிருப்பதாக கருதப்படும் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு தலைமையகமான பென்டகனையும், நியூயார்கில் இருந்த உலக வர்த்தக மையத்தையும் ஒசாமா பின்லேடனின் அல் கொய்தா பயங்கரவாதிகள் கடந்த 2001-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1-ம் தேதி விமானங்களை மோதி தகர்த்தனர். உலகையே உலுக்கிய இந்த அதிபயங்கர தாக்குதலில் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, ஒசாமா பின்லேடனை பிடிக்க அமெரிக்கா நேரடியாக களத்தில் இறங்கியது. 20 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் புகுந்து ஒசாமா பின்லேடனை தேடினர். ஆனால், அவர் பிடிபடவில்லை. கடைசியாக, பாகிஸ்தானில் பதுங்கியிருந்த ஒசாமா பின்லேடனை அமெரிக்கப் படை கடந்த 2011-ம் ஆண்டு சுட்டுக் கொன்றது.

English summary

Omar Binladen, one of the sons of al-Qaeda chief Osama Bin Laden said that his father was training him to follow in his footsteps and wanted him to become terrorist.