கலிபோர்னியாவில் நவராத்திரி: கொலு வைத்து கொண்டாட்டம் - மகிஷாசுரமர்த்தினி பாடி பக்தி பரவசம்

oi-Jeyalakshmi C

கலிபோர்னியா: அயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி... என அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் மகிஷாசூரமர்த்தினி பாடல்கள் ஒலிக்க பாரம்பரிய முறைப்படி நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. கொலு படி அமைத்து விருந்தினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வெற்றிலைப்பாக்கு தாம்பூலம் கொடுத்து உற்சாகமாக வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

நவராத்திரி பண்டிகை புரட்டாசி மாதத்தில் அமாவாசைக்குப் பிறகு ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அலைமகள், மலைமகள், கலைமகள் ஆகிய முப்பெரும் தேவியர்களை வணங்குவதற்காகவே இந்த பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம். மகிஷனை அழிக்க அன்னை மகிஷாசூரமர்த்தினியாக அவதரித்தார். அசுர வதத்திற்காக அன்னை ஒன்பது நாட்கள் கொலுவிருந்து போரிட்டு பத்தாம் நாளில் வெற்றி பெற்றார். மகிஷாசூர சம்ஹாரம் நிகழ்ந்த நாளை விஜயதசமியாக வெற்றித்திருநாளாகக் கொண்டாடுகிறோம்.

பெண்ணால்தான் தனக்கு மரணம் நேர வேண்டும் என்று பிரம்மனிடம் வரம் பெற்ற மகிஷாசூரன் ஆணவத்தில் அனைவரையும் துன்புறுத்த தேவர்கள் பயந்து மகாவிஷ்ணுவிடம் உதவி கேட்டனர். மகாவிஷ்ணு தேவர்களுக்கு உதவி செய்ய மகிஷனிடம் போருக்கு சென்றார். ஆனால், மகிஷனை விஷ்ணுபகவானால் வீழ்த்த முடியவில்லை.எதனால் மகிஷனை அழிக்க முடியவில்லை என்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார். பின் பெண்ணால்தான் தமக்கு மரணம் வரவேண்டும் என்ற வரத்தை பிரம்மனிடம் பெற்றதால் தான் மகிஷனை அழிக்க முடியவில்லை என்பதை உணர்ந்து, விஷ்ணுபகவான் சிவனிடம் சென்று முறையிட்டார்.

