அடுத்த ஆபத்து.. 'சில்'லான கனடாவில் 120 டிகிரியை தாண்டிய வெப்பம்.. 200 பேர் பலி.. காரணம் என்ன

ஒட்டாவா: கனடாவில் வழக்கத்திற்கு மாறாக வெப்ப அலை காரணமாகக் கடந்த மூன்று நாட்களாக வெப்பம் 120 டிகிரியை கடந்துள்ளது. இதனால் அங்கு 200க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர்.

உலகின் பல பகுதிகளிலும் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் குளிர்ச்சியான நாடுகளிலும்கூட வெப்பநிலை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால் தென் துருவம், வட துருவம் என இரு துருவங்களிலும் பனிப்பாறைகள் மிக வேகமாக உருகி வருகிறது. இதனால் கடல் நீரும் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Canda hit a record high of 49.5°C in the past four day. More than 200 people have died in Canada because of high temperature.