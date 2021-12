அடக்கொடுமையே! வலியில்லாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ள புதிய இயந்திரம்.. சுவிட்சர்லாந்து அரசு அனுமதி!

International

பெர்ன்: சுவிட்சர்லாந்தில் நாட்டில் வலி இல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ள டாக்டர் டெத் என்ற காப்சியூலை தனியார் நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது. இதற்கு அந்நாட்டு அரசு ஒப்புதலையும் வழங்கியுள்ளது.

இந்தியா உட்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்பது தண்டைக்குரிய ஒரு குற்றமாகும். இருப்பினும், சில நாடுகள் தற்கொலையை சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கிறது,

அதாவது மோசமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கடும் வலிக்கு மத்தியில் உயிர் வாழ்வதற்குப் பதிலாக, தற்கொலை செய்து கொள்ள சில நாடுகள் அனுமதிக்கிறது.

Acoffin-shaped capsule, which promises relatively painless and peaceful death in under one minute, has been legalised in Switzerland, its makers said. The death occurs through hypoxia and hypocapnia by reducing the oxygen to a critical level in the pod.