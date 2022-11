பாகிஸ்தானில் புதிய ராணுவ தளபதி நியமனம்.. யார் இந்த அஜிம் முனீர்? இம்ரான்கானுடன் மோதியவருக்கு பதவி

International

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் புதிய ராணுவ தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அஜிம் முனீர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானுடன் மோதல் போக்கை கடைப்பிடித்த நிலையில் தான் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் வெளியிட்டுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் ராணுவத்தில் மிகவும் உயர்ந்த பதவியாக ராணுவ தளபதி பொறுப்பு உள்ளது. பாகிஸ்தானை பொறுத்தமட்டில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசியலை கூட ராணுவ தளபதிகள் கவிழ்க்கும் திறன் பெற்றவர்களாக உள்ளனர்.

இதனை நமக்கு முந்தைய வரலாறுகள் காண்பித்துள்ளன. இதனால் தான் எப்போதும் பாகிஸ்தானின் ராணுவ தளபதி பொறுப்பு என்பது நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.

Lieutenant General Asim Munir has been appointed as the new Army Chief of Pakistan. The announcement was made by the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif. By this, the identity of Azim Muneer has been revealed while it is clear that Shebaz Sharif is firm in his stance against Pakistan's former Prime Minister Imran Khan.