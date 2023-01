உணவு முதல் மின்சாரம் வரை தட்டுப்பாடு.. தத்தளிக்கும் பாகிஸ்தான்! ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி

பாகிஸ்தானுக்கு உதவ ஐஎம்எஃப் முன்வந்தாலும் அது விதிக்கும் நிபந்தனையை ஏற்க பாகிஸ்தான் தாமதித்து வருவதால் நெருடிக்கடி முற்றி வருகிறது.

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பொருளாதார நெருக்கடி தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தற்போது அந்நாட்டின் ரூபாய் மதிப்பு அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக கடுமையாக சரிந்துள்ளது. அந்நாடு சுதந்திரம் பெற்று உருவானதிலிருந்து இந்த அளவுக்கு இதன் மதிப்பு இவ்வளவு சரிந்ததில்லை என்று பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

பாகிஸ்தான் கடந்த காலங்களில் எதிர்கொண்ட திடீர் வெள்ளம், அதனால் உருவான உணவு பற்றாக்குறை போன்றவை ஏற்கெனவே நீடித்து வந்த நெருக்கடியை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தானில் வேலையின்மை, எரிபொருள் விலையுயர்வு, மின்சாரம் துண்டிப்பு போன்றவை அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. இதனை சரிசெய்ய அந்நாடு பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரிஃப் சில சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

சிக்கன நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் 10% குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், அமைச்சகங்களின் செலவினங்களை 15% குறைக்கவும், மத்திய/மாநில அமைச்சர்களின் ஆலோசகர்கள் எண்ணிக்கையை 78ல் இருந்து 30 ஆக குறைக்கவும் திட்டமிட்டு வருகிறது. இதற்காக அந்நாட்டு அரசு 'தேசிய சிக்கனக் குழுவை' கடந்த வாரம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்த சிக்கன குழுவானது பாகிஸ்தானின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான நிதியை குறைக்க வலியுறுத்தியுள்ளது.

Pakistan rupee falls sharply against the US dollar amid economic downfallAs the economic crisis in Pakistan worsens, the country's rupee has fallen sharply against the US dollar. Economists say that its value has not fallen this much since the country gained independence.